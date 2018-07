Anchieta tem 10 km de congestionamento no sentido SP Com a interdição do km 52 da Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo devido à queda de barreira, a rodovia Anchieta registra na tarde deste sábado 10 quilômetros de lentidão na subida da Serra, entre os quilômetros 65 e 55. Segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias), o congestionamento se deve ao excesso de veículos como reflexo do bloqueio na Imigrantes. Ainda chove em toda o trecho do sistema Anchieta-Imigrantes.