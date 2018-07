Anchieta tem operação comboio na descida para o litoral

O motorista que sobe a serra pela Imigrantes encontra tráfego lento do km 70 ao km 65 e do km 35 ao km 31, de acordo com a concessionária.

A rodovia Rio-Santos tem tráfego intenso, com pontos de lentidão, nos dois sentidos no trecho São Sebastião-Ubatuba, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A rodovia dos Tamoios tem neblina na serra e tráfego lento no trecho São José dos Campos-Caraguatatuba, sentido São José dos Campos, também de acordo com o DER.

A DER informa ainda que a rodovia Padre Manoel da Nóbrega também tem tráfego intenso, com pontos de lentidão, entre Peruíbe (km 343) e São Vicente (km 282).

Interior

A Bandeirantes tem congestionamento nas regiões de Campinas (do km 97 ao km 89), Itupeva (do km 78 ao 71) e Jundiaí (entre os kms 60 e 58), segundo informa a CCR Autoban. A Anhanguera tem tráfego intenso do km 64 ao km 60, na região de Jundiaí.

A Castello Branco tem tráfego lento no sentido capital nos trechos Itapevi-Itu, do km 64 ao km 52, e Barueri-Itapevi, do km 33 ao km 30, de acordo com a CCR Viaoeste.