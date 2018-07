Andaime cede e deixa 4 pendurados em viaduto em SP Quatro operários ficaram pendurados por mais de uma hora em um andaime suspenso a 25 metros do chão no quilômetro 52 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral paulista, na manhã de hoje. Todos estão bem. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, pela manhã, a proteção da plataforma em que trabalhavam cedeu enquanto eles faziam a manutenção de um viaduto. Dois trabalhadores conseguiram descer por uma corda e os outros dois foram resgatados pelos bombeiros e encaminhados ao Pronto-Socorro de Cubatão, por estarem muito nervosos. Ainda segundo a concessionária, o tráfego não foi prejudicado por conta do acidente.