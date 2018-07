Andaime quebra e operários ficam pendurados em prédio Um andaime partiu-se ao meio e dois homens ficaram pendurados no décimo andar de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na tarde de ontem. Os operários ficaram presos nas cadeiras de segurança do andaime por mais de 40 minutos. Segundo informações dos bombeiros, os homens foram socorridos e levados para um hospital da região apenas com ferimentos leves. Eles já foram liberados. Os bombeiros relataram que tiveram de puxar os pedreiros para dentro do apartamento.