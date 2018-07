ANDANDO sozinho Com a atmosfera dark resgatada do pós-punk e guitarras grudentas e dançante na medida certa, 'Turn On The Bright Lights' foi não só a ótima estreia do Interpol, em 2002, mas um marco no indie rock. De lá pra cá, a banda nova-iorquina não chegou perto de algo tão notório, mas o vocalista, guitarrista e galã Paul Banks, que toca no Cine Joia na quinta-feira (14), está disposto a mudar isso por conta própria. A estreia solo em 2009 sob o pseudônimo Julian Plenti não trouxe novidade, mas com 'Banks', de 2012, que ele apresenta no show, o cantor de voz grave chega mais perto de uma identidade própria, tomando até pequenos riscos como nas boas canções 'The Base' e 'I'll Sue You'. TT Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231- 3705. 5ª (14), 22h. R$ 80/ R$ 160. Cc.: D, M e V.