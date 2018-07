Andar de sobrado não oferece risco, afirma Defesa Civil

Segundo agentes que estão no local na tarde de hoje, os escombros começaram a ser retirados assim que a perícia foi concluída e não há previsão para o término dos serviços. A Defesa Civil informa também que há interdição apenas na rua em frente ao sobrado e de parte da calçada.

O segundo andar do imóvel, localizado no número 90 da Rua Lavradio, no bairro da Lapa, região central da cidade, cedeu no início da manhã desta terça-feira. Segundo sub-secretário da Defesa Civil do Estado, coronel Márcio Motta, a queda aconteceu porque a estrutura da casa é antiga e a construção estaria abandonada pelos proprietários.

O prédio pertence ao bloco carnavalesco Cordão Bola Preta e estava desativado. Segundo a assessoria do Bola Preta, o imóvel iria entrar em obras orçadas em mais de R$ 2 milhões e aguardava a licitação da Prefeitura do Rio. O sub-secretário da Defesa Civil informou que o casarão foi interditado pelo órgão no início deste ano. Como muitos prédios antigos no Rio, o sobrado estava sem manutenção, afirmou Motta.