Andarilho provoca engavetamento na Via Dutra São Paulo, 10 - Um andarilho na pista provocou um engavetamento no quilômetro 122 da Via Dutra, sentido São Paulo, município de Caçapava. O acidente ocorreu às 2h32 e duas horas depois ainda havia dois quilômetros de congestionamento. O andarilho, que morreu, foi a única vítima do acidente.