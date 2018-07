Aneel abrirá investigação sobre servidor flagrado com R$400 mil em SP

"Fomos surpreendidos ontem com esta questão... Não tínhamos ideia de que isto poderia estar acontecendo", disse Rufino a jornalistas ao ser questionado sobre a prisão do servidor Iuri Conrado Posse Ribeiro pela Polícia Civil paulista.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, por meio de um comunicado, que o servidor foi detido "enquanto recebia uma mala com uma propina de 400 mil reais, exigida para que não atrapalhasse os negócios de um empresário do ramo".

O nome do servidor, informado pela Aneel, não foi digulgado pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O Garra informou apenas as iniciais do nome do servidor detido.

Segundo Rufino, a Aneel vai analisar todos os processos de fiscalização em que trabalhou o servidor detido. Caso seja encontrada alguma irregularidade, Rufino afirmou que eles poderão ser revistos pela agência.

Ribeiro é servidor concursado da agência desde 2008, como especialista em regulação na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Aneel.

Segundo o Garra, o caso vinha sendo acompanhando há dois meses, depois que um empresário denunciou tentativa de extorsão ao Deic. A polícia paulista afirmou que Ribeiro era responsável por validar o cumprimento de contratos entre o empresário que denunciou a extorsão e o governo federal.

Representantes de Ribeiro não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

(Por Leonardo Goy)