Aneel aprova leilão de transmissão de Belo Monte; edital deve sair em 27/12 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira o edital do leilão do sistema de transmissão principal para o escoamento de energia da hidrelétrica Belo Monte, que deve ser publicado no dia 27 de dezembro, com realização do certame em 7 de fevereiro de 2014.