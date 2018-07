Aneel aprova reajuste médio de 11,20% nas tarifas da Enersul

Para os consumidores residenciais, o aumento será de 9,40 por cento e, para as indústrias, de 14,11 por cento.

O reajuste deveria ter sido aplicado no dia 8 de abril, mas estava suspenso por liminar, que foi derrubada no dia 24 do mês passado. As novas tarifas, retroativas a 8 de abril, entram em vigor assim que a decisão da Aneel desta terça-feira por publicada.

A Enersul abastece cerca de 909 mil unidades de consumo no Mato Grosso do Sul.

(Por Leonardo Goy)