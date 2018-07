Aneel aprova reajuste para Coelce; AES Sul e Energisa Sergipe têm revisão

As novas tarifas entram em vigor no dia 22. Para os clientes residenciais, o aumento médio será de 4,38 por cento, enquanto as tarifas cobradas das indústrias subirão 1,47 por cento.

A agência também aprovou as revisões tarifárias da AES Sul (RS) e da Energisa Sergipe. Para a primeira, foi autorizado um aumento médio de 3,93 por cento para os clientes residenciais e uma de 3,91 por cento para as indústrias, a vigorar a partir do dia 19. A AES Sul abastece 1,2 milhão de unidades de consumo em 118 municípios gaúchos.

No caso da Energia Sergipe, os clientes residenciais pagarão 6,6 por cento a mais, enquanto as indústrias terão um desconto de 0,07 por cento. O aumento entra em vigor no dia 22.

(Por Leonardo Goy)