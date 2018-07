Aneel diminui prazo para Light justificar apagões no Rio Diante dos constantes mini-apagões que tem acontecido na região metropolitana do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou que a Light, empresa responsável pelo serviço de distribuição no Estado, apresente relatório com a justificativa para a falta de luz até as 17 horas do dia que ela ocorrer. No final da noite de ontem e madrugada de hoje, cerca de 3 mil ficaram sem luz no Leblon, bairro da zona sul da capital fluminense.