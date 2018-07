Aneel fiscaliza Light para apurar blecautes no Rio Uma equipe de técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) iniciou hoje um trabalho de fiscalização "in loco" na Light, distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro. Os especialistas vão apurar as circunstâncias dos seguidos blecautes que vêm atingindo a área de concessão da empresa e investigar se - e em que ritmo - a Light vem implementando plano de investimento em sua rede apresentado em janeiro passado.