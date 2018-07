Aneel fixa em R$3,29 bi repasse para distribuidoras até 12/05

Os valores serão usados pelas companhias para cobrir os maiores custos com a compra de energia mais cara no mercado de curto prazo, sendo repassados às empresas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O repasse será feito até 12 de maio, segundo a Aneel.

De acordo com o despacho, a Light irá receber cerca de 343,6 milhões de reais, enquanto Cemig Distribuição receberá 333,3 milhões de reais.

Entre as que receberão os maiores valores, também estão a Copel Distribuidora, com cerca de 261,5 milhões de reais, e a Eletropaulo, com 260,8 milhões de reais.

