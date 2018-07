Aneel multa Light em R$ 9,5 milhões por apagões

O processo de fiscalização foi iniciado em novembro de 2009 para apurar os frequentes incidentes na rede de distribuição de energia da empresa. Apesar de não estar incluído na multa, no mês de fevereiro de 2010 também houve falhas no fornecimento. A empresa tem alegado que as elevadas temperaturas exigiram capacidade máxima do sistema e, por isso, ocorreram as falhas.

O prazo para a empresa recorrer da multa é de dez dias úteis a contar do recebimento do auto de infração, emitido no dia 17 de fevereiro deste ano. A Aneel informou ainda que a penalidade não encerra a obrigação da distribuidora de efetuar as correções necessárias para sanar o problema.

Se a empresa se sentir prejudicada com o auto de infração aplicado pelo órgão regulador, poderá recorrer à diretoria, que avaliará a questão em reunião pública. A decisão da diretoria é a última instância na esfera administrativa.