Aneel nega pedido de reconsideração da Eletropaulo sobre restituição a consumidores

A agência havia determinado em meados de dezembro que a companhia restituísse 626,05 milhões de reais a seus consumidores, valores que serão devolvidos nos próximos quatro processos de reposicionamento tarifário da companhia.

A devolução está relacionada a valores que teriam sido pagos a mais pelos consumidores no segundo ciclo de revisão tarifária, após a Aneel verificar a inexistência de cabos de energia que tinham sido contabilizados na base de remuneração.

Segundo despacho da Aneel nesta terça-feira, a agência resolveu não conceder o efeito suspensivo da decisão "por não se encontrarem presentes (no pedido da distribuidora) os requisitos ensejadores da suspensividade".

Em dezembro, a empresa já tinha dito que tomaria "medidas legais cabíveis" para reverter a decisão.

A decisão da Aneel já era esperada, segundo analistas em relatório da Planner divulgado nesta terça-feira. "Não estamos recomendando o posicionamento nos papéis da companhia que ontem fecharam cotados a 8,86 reais por ação correspondente a um valor de mercado de 1,5 bilhão de reais", informaram.

Analistas da XP Investimentos escreveram também em outro relatório nesta terça-feira que não recomendam exposição às ações da Eletropaulo, por entender que alguns acontecimentos importantes ainda tendem a prejudicar seus resultados financeiros. "Com isso não esperamos dividendos pujantes e acreditamos que suas ações devam permanecer apresentando um comportamento volátil", informou em relatório.

Às 10h39, as ações da Eletropaulo subiam 1,02 por cento, a 8,95 reais, enquanto a Bovespa iniciava o dia com alta generalizada. No mesmo instante, o principal índice da bolsa subia 1,42 por cento.

(Por Anna Flávia Rochas)