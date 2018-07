Aneel notifica Light por apagões no Rio

Cerca de 12 mil moradores de diversas ruas de Ipanema, Leblon e Lagoa, na zona sul do Rio, ficaram quase 24 horas sem luz entre segunda-feira e terça-feira. O incidente, provocado por um problema na rede subterrânea de distribuição de energia, foi o mais grave de uma série de pequenos apagões que vem se repetindo nas últimas semanas. Outros bairros da zona norte e da Baixada Fluminense também enfrentaram corte de energia ontem.

Os recorrentes apagões levaram a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a notificar a companhia, cobrando explicações em um prazo de 48 horas. Dependendo da resposta, uma equipe de técnicos pode ser enviada ao Rio para fiscalizar as operações da companhia, que está sujeita a multa de até 1% de seu faturamento pelas interrupções no fornecimento.

Nos bairros da zona sul, o abastecimento de energia foi interrompido pouco antes das 16 horas de segunda-feira e só foi retomado por volta das 15 horas de ontem. Durante esse período, técnicos da companhia conseguiram restabelecer o fornecimento por alguns instantes, mas a energia tornava a cair.

A falta de luz causou transtornos a moradores e comerciantes da região. Parte deles preferiu nem abrir as portas, enquanto alguns restaurantes e lanchonetes tiveram de comprar sacos de gelo para não perder alimentos estocados. A falta de sinais de trânsito provocou retenções nas vias principais.

A Light informou que os problemas na rede da zona sul começaram no domingo, com a perda de dois dos oito cabos de média tensão que abastecem a região. Um terceiro cabo apresentou defeito na segunda-feira, forçando a companhia a interromper o abastecimento por questões de segurança. A empresa responsabilizou o aumento do consumo e o furto de cabos pelo incidente.

"Houve uma sequência de causas. Não é normal dar defeito em três cabos", disse o vice-presidente de operações da companhia, Roberto Alcoforado. Ele rechaçou, no entanto, relação do incidente com outras apagões que vêm atormentando a vida dos cariocas nas últimas semanas. Ontem mesmo, faltou luz em pontos isolados em bairros da zona norte, por conta das altas temperaturas.

A empresa alega que houve grande crescimento nas vendas de aparelhos de ar-condicionado e geladeira, após a redução do IPI. O consumo de energia na capital, por exemplo, cresceu 27% esta semana. Apesar dos transtornos, Alcoforado diz não haver grandes problemas na rede. "Não é sistêmico. Nossa rede de média tensão está um brinco", argumentou.

Diante da onda de apagões, o governo do Estado decidiu acelerar convênio que vinha sendo negociado com a Aneel para fiscalizar a distribuidora. A atribuição hoje é federal, mas já há acordo para descentralizar o tema.