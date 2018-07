Aneel notifica Light por conta de apagões no Rio

Segundo a Aneel, a Light tem 48 horas para apresentar explicações. Dependendo da resposta, a agência mandará uma equipe técnica para verificar os equipamentos, com possibilidade de aplicação de uma multa de até 1% do faturamento da companhia.

Apagões localizados se tornaram frequentes no Rio nas últimas semanas, segundo a empresa, por causa do calor acima da média, que provoca aumento de consumo por geladeiras e aparelhos de ar condicionado. O calor também ampliaria as perdas do sistema de energia.

Especialistas do setor, porém, dizem que a companhia errou nas projeções de consumo de energia e, por isso, a rede não tem capacidade para suportar a demanda. A companhia alega que o crescimento da carga está superando as expectativas. No incidente ocorrido ontem, foram registrados problemas na rede subterrânea que abastece a região.