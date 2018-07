Aneel propõe custo de capital de 7,16% em revisão tarifária de concessionárias

A proposta, que será submetida à audiência pública a partir de quarta-feira até 1 de setembro, representa uma redução ante o Wacc de 7,5 por cento definido para o terceiro ciclo de revisão tarifária. No segundo ciclo, o índice foi definido em 9,9 por cento.

A redução do Wacc a cada ciclo costuma a acontecer, mas o mercado esperava uma proposta mais alta. Analistas do Citi escreveram em relatório que esperavam um Wacc de 7,3 por cento e analistas da XP Investimentos falavam em cerca de 8 por cento. A proposta de Wacc inicial ainda pode mudar ao longo do processo de revisão tarifária.

O Wacc é importante para o cálculo da remuneração das distribuidoras e afeta as decisões de investimento das companhias. A proposta de Wacc leva em consideração o mercado de referência adotado, as questões relativas ao risco cambial e ao risco regulatório, o método de cálculo da estrutura de capital, entre outros itens.

Na proposta, o Wacc real antes de impostos é de 10,85 por cento.

Além de aprovar a audiência pública sobre o Wacc nesta terça-feira, a Aneel também abriu audiências sobre outros temas a serem considerados no quarto ciclo de revisão tarifária, incluindo a definição de Fator X e outras receitas, custos operacionais das distribuidoras, cálculo da base de remuneração regulatória e perdas de energia das companhias.

A Aneel fará ainda uma sessão presencial sobre as propostas recebidas nas audiências em 28 de agosto.

A revisão tarifária das distribuidoras de energia ocorre a cada quatro anos e é destinada a analisar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. No momento da revisão tarifária periódica são calculadas a receita necessária para cobertura dos custos operacionais eficientes e a remuneração adequada sobre os investimentos realizados.

(Por Anna Flávia Rochas)