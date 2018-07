Aneel reajusta em 11,85% as tarifas de energia da Energisa Sergipe A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um aumento médio de 11,85 por cento para os consumidores de energia elétrica da Energisa Sergipe, empresa do Grupo Energisa que atende 685 mil consumidores em 63 cidades do Estado de Sergipe.