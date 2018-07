Aneel revela preocupação com blecautes no Rio O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, disse hoje que a agência está "preocupada" com a situação dos blecautes que atingiram recentemente o Rio de Janeiro, principalmente, devido à importância e tamanho da área atingida. "Já acionamos a fiscalização e estamos com sistema de acompanhamento permanente da situação", disse o diretor da Aneel, que participou hoje da entrega da edição 2009 do Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, promovido pelo Ministério de Minas e Energia.