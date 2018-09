Anestesistas suspendem hoje atendimento a cirurgias eletivas

Segundo o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo (Saesp), Desiré Callegari, a manifestação deve durar apenas um dia e vai afetar cerca de 500 hospitais no Estado. O atendimento de emergência será mantido. "Recomendamos aos diretores dos hospitais que remarquem as cirurgias para o mais breve possível. Os maiores hospitais particulares de São Paulo estão apoiando o movimento", diz Callegari. O principal alvo dos anestesistas são os convênios médicos.

As secretarias estadual e municipal da Saúde afirmam não terem sido informadas oficialmente sobre a paralisação.