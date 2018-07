Anfavea divulga emissão de poluente após polêmica

A Anfavea, associação das fabricantes de veículos automotores no País, disponibiliza desde ontem, em sua página na internet (www.anfavea.com.br), os índices de emissões de poluentes de automóveis, comerciais leves e caminhões de 15 marcas. Duas delas - Hyundai e Renault - ainda não divulgaram seus dados.

A medida é uma resposta à divulgação pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), na semana passada, do ranking de emissões veiculares e da Nota Verde, que classifica os veículos segundo o nível de emissões.

A iniciativa do ministério gerou polêmica entre representantes da indústria. Entre os argumentos contrários estavam o fato de o ranking do governo se basear em dados do ano passado e seguir critério diferente do usado na homologação dos veículos pelas fabricantes no próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os dados fornecidos pela Anfavea referem-se aos modelos comercializados neste ano, já de acordo com a nova fase (L5) do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), que entrou em vigor em 1º de janeiro. Há mais coerência neles: versões de um modelo que tem o mesmo conjunto de motor e câmbio apresentam nível equivalente de emissões. No dado do MMA há diferenças - em alguns casos, para a mesma versão de um carro. Como o ministério utilizou veículos de 2008, quando ainda valia a fase anterior do Proconve (L4) - menos rigorosa do que a atual em relação à emissão de poluentes - fica difícil comprar os números apresentados nas duas listas.

O ranking da Anfavea também traz outro dado ausente no do ministério: as emissões de CO2 dos veículos quando rodando com álcool. Esse foi outro ponto gerador de reclamações, já que há vantagem para o combustível de origem vegetal. O CO2 é um dos principais gases de efeito estufa e, nesse caso, o álcool é vantajoso porque a cana-de-açúcar absorve o gás carbônico durante a fotossíntese.

FORA DO RANKING

Assim como no ranking do ministério, ficaram de fora do elaborado pela Anfavea informações relativas a outros componentes, como material particulado e dióxido de enxofre, considerados mais importantes para medir a poluição nos centros urbanos. O argumento é que as informações seguem o padrão determinado pelo governo no Proconve.

A Anfavea argumenta que os dados de emissões têm função informativa apenas e não recomenda sua utilização para comparação entre os veículos.