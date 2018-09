Anfíbios do Cerrado vão sofrer com aquecimento Os impactos das mudanças climáticas vão reduzir os hábitats da população de anfíbios do Cerrado. No futuro, as áreas que apresentarão clima mais adequado para esses animais estão na Região Sudeste do Brasil, justamente onde a destruição do ambiente é mais intensa. Os dados são do Projeto Diversidade de Anfíbios no Cerrado, da ONG Pequi, com apoio da Fundação Grupo Boticário. A pesquisa indicou que são conhecidas 204 espécies de anfíbios no bioma, número que deve aumentar. Apenas nesta pesquisa foram descobertas 12 espécies.