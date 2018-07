Anfitriã do encontro, Turquia tenta conseguir empréstimo há um ano

A Turquia, país anfitrião da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) deste ano, não consegue chegar a um acordo com o Fundo. Faz mais de um ano que o governo turco negocia um empréstimo com o FMI, depois que seu último acordo - de US$ 10 bilhões - venceu em maio de 2008. Mas o FMI insiste para que a Turquia adote princípios de austeridade fiscal, uma vez que o déficit do orçamento do país vai chegar a 6,6% do PIB este ano. O governo turco admitiu que terá déficit primário de 2,1%, depois de suas metas de superávit primário terem sido de 6,5% nos últimos anos.

"A Turquia não precisa mais da bengala do FMI e não pode aceitar exigências do Fundo sobre impostos e gastos", disse no início do mês o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Na semana passada, antes da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias (G-20), do qual a Turquia é membro, Erdogan afirmou que o FMI não pode impor condições políticas em um eventual empréstimo.

A Turquia foi um dos países mais afetados pela crise global - no primeiro trimestre de 2009, o PIB caiu 14,3%. No segundo, encolheu 7%. Mas o país está emergindo, com ajuda de programas de incentivos fiscais (semelhantes à isenção de IPI para automóveis no Brasil) que estimularam o consumo interno. Mas, como no Brasil, o prazo dos programas está no fim e há o medo de uma queda abrupta na demanda. Como compensação, a indústria automobilística turca pede um programa nos moldes do Dinheiro por Sucata americano, com incentivos para a troca de carros velhos e mais poluentes por veículos novos.

A previsão é que o PIB tenha queda de 5% a 6% neste ano, e cresça 3,5% em 2010. O consumo interno está se recuperando fortemente, turbinado por incentivos fiscais do governo , que em contrapartida levaram ao déficit recorde do orçamento.

Ao mesmo tempo, o déficit em conta corrente, outra grande preocupação, caiu vertiginosamente por causa da crise - de 5,8% do PIB em 2007 para cerca de 1,2% este ano e 1,6% no ano que vem. Com isso, acabou a urgência de um empréstimo do FMI para tapar o buraco externo. Mas os analistas acreditam que a Turquia deveria tomar o empréstimo para reduzir as necessidades de financiamento do governo, agravadas com a crise.

Erdogan afirma que a Turquia não vai se submeter às exigências do FMI porque precisa manter seus investimentos em criação de empregos. O FMI já acertou programas e concedeu empréstimos sem exigência de monitoramento com México, Polônia e Colômbia, países diferenciados por seu bom desempenho fiscal. Além disso, programas tradicionais foram negociados com outros 15 países emergentes, mas com exigências menores.

Na semana passada, o ministro da Economia, Ali Babacan, anunciou um programa de ajuste que prevê a redução do déficit público para 3,2% até 2012, mas analistas consideraram a proposta insuficiente.

O ajuste fiscal proposto pelo governo se apoia na recuperação da arrecadação com o fim da crise, e não no corte de gastos públicos. "As negociações com o FMI precisam ser baseadas nesse plano", disse Babacan. "Gostaríamos de ter um acordo com o Fundo, mas não precisamos dos recursos do FMI." A agência Moody"s melhorou a perspectiva do país de estável para positiva, em uma indicação de que a Turquia pode receber um upgrade por ter "resistido bem à crise". A classificação de risco da Turquia é Ba3 (três abaixo do grau de investimento).

A reunião do FMI e do Banco Mundial ocorre nos dias 5 e 6 de outubro, na capital Istambul, antecedida por uma série de seminários. É a segunda vez que a Turquia é anfitriã da reunião - a primeira foi em 1955. A Turquia deve US$ 8 bilhões atualmente ao FMI.