Angela Merkel sofre dura derrota em importante estado alemão

A derrota no estado da Renânia do Norte-Vestfália é um grande problema para Merkel pouco mais de seis meses após o início de seu segundo mandato, e significa que a líder terá de contar com os partidos de oposição para poder aprovar sua agenda política, que inclui o corte de impostos.

Uma projeção da emissora de televisão ZDF colocou a União Democrata Cristã (CDU), de Merkel, com 34,3 por cento e os aliados dos Democratas Livres (FDP) com 6,7 por cento, pouco abaixo da maioria e deixando a formação do novo governo estadual incerta.

Os Sociais Democratas (SDP), principal partido de oposição da Alemanha, ficaram com 34,7 por cento dos votos, pouco à frente da CDU, mostrou a projeção. O resultado final deve sair durante a madrugada, no horário alemão.

"Da perspectiva de um investidor, este é outro sinal de alerta ao capital estrangeiro de que nem tudo está bem na Europa," afirmou Andrew Bosomworth, gerente da empresa de títulos PIMCO Europe.

"É necessária uma liderança forte em tempos de crise e o que devemos ver é uma diluição da liderança. Isso não é algo que vai aumentar a confiança no euro," acrescentou.

A eleição é considerada como um referendo sobre o governo de Merkel e foi realizada apenas duas semanas depois de a coalizão da chanceler ter aprovado, no Parlamento, a liberação de bilhões de euros em ajuda à Grécia, uma medida muito impopular no país.

O resultado enfraquece o governo de Merkel em um momento no qual investidores também estão preocupados com a liderança na Grã-Bretanha, uma das maiores economias da Europa após a Alemanha, devido à indefinição que surgiu depois das eleições parlamentares no país.

"Essa é uma grande derrota para a CDU no estado e nacionalmente," afirmou Gerd Langguth, cientista político da Universidade de Bonn e biógrafo de Merkel. "Também é uma lição para a performance do governo federal, especialmente ao FDP. O pacote de ajuda à Grécia também fez efeito. As pessoas não ficaram contentes com a Alemanha sendo tesoureira geral da Europa."

Merkel está sofrendo críticas da oposição pela ajuda à Grécia, após ter inicialmente se recusado a oferecer dinheiro ao país devido à desaprovação entre os alemães.

O próprio vice-chanceler, o líder do FDP Guido Westerwelle, afirmou que a eleição estadual foi uma derrota. "Isso é um alerta para os partidos governistas," disse.

A Renânia do Norte-Vestfália possui 13,5 milhões de eleitores e sua economia tem quase o mesmo tamanho das riquezas de Polônia e República Tcheca somadas.

Há cinco anos, uma derrota no estado fez o então chanceler Gerhard Schroeder convocar eleições antecipadas, nas quais ele foi derrotado por Merkel.

(Reportagem adicional de Paul Carrel e Madeline Chambers)