Angelina Jolie é a atriz mais bem paga de Hollywood, segundo o ranking anual feito pela publicação especializada na indústria do cinema Hollywood Reporter. Segundo o ranking, Jolie pode ganhar até US$ 15 milhões por apenas um filme. Ela está à frente das atrizes Julia Roberts e Reese Witherspoon, que foi apontada como a mais bem paga no ano passado e agora aparece na terceira colocação. Já as vencedoras do Oscar Nicole Kidman e Halle Berry podem ganhar até US$ 10 milhões por uma produção. Jolie, de 33 anos, ganhou US$ 15 milhões este ano pelo filme O Procurado e pode levar até US$ 20 milhões para estrelar a seqüência do filme. No ano passado, ela pegou a segunda colocação na lista. Atualmente a atriz está em cartaz com o filme A Troca, de Clint Eastwood. Declínio A publicação afirma que, no entanto, os salários das atrizes de Hollywood estão em declínio e ficam atrás dos rendimentos do atores masculinos. Will Smith, por exemplo, chega a levar US$ 25 milhões por um único papel. Já o marido de Angelina Jolie, o ator Brad Pitt, chega a embolsar até US$ 20 milhões por uma produção. O Hollywood Reporter também publicou um ranking sobre as "mulheres mais poderosas" do mundo do entretenimento americano. A vencedora foi a apresentadora de TV Oprah Winfrey, que está no topo da lista por sua "imensa influência cultural", diz a publicação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.