Angelina Jolie planeja parar de atuar 'aos poucos'

A estrela do cinema Angelina Jolie diz que pode parar de atuar para se dedicar à família e "esperar o momento de se tornar avó". "Não pretendo trabalhar como atriz por muito mais tempo", disse a atriz. "Quero fazer mais umas coisas, ir parando aos poucos e ficar pronta para ser avó daqui a alguns anos." "Portanto, não me preocupo em manter um ritmo intenso de trabalho para me tornar alguém, uma celebridade, uma atriz famosa para sempre", acrescentou. "Atualmente, gosto muito de ficar em casa." Em entrevista à BBC, Jolie falou ainda do momento em que leu o script do novo filme A Troca (Changeling) pela primeira vez e da empolgação em saber que o longa seria dirigido por Clint Eastwood. "Quando soube que o diretor seria o Clint (Eastwood), e que ele tinha aprovado meu nome para o papel (principal), pulei no meu quarto de alegria como se tivesse conseguido meu primeiro emprego", disse Jolie. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.