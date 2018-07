Anglo American desiste de projeto de carvão em Moçambique

A companhia disse nesta quinta-feira que as condições do negócio para o projeto Revuboe não haviam sido cumpridas e decidiu não prosseguir com a transação.

Anglo, que tem cobiçado um ativo em Moçambique, disse que ainda tem como objetivo construir uma posição na região produtora de carvão apesar de ter abandonado o referido acordo.

Moçambique tem se tornado um importante produtor de carvão, insumo para a produção de aço. A Vale possui uma importante mina no país, no projeto Moatize.

(Reportagem de Sarah Young)