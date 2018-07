Anglo American embarca 1º carregamento de minério de ferro do projeto Minas-Rio

A carga de mais de 80 mil toneladas de minério de ferro está a caminho de clientes na China a partir do porto de Açu, no Estado do Rio de Janeiro, disse a empresa.

O Minas-Rio, maior investimento estrangeiro já feito no Brasil, foi afetado por atrasos e aumento de custos desde que a Anglo o comprou em 2007-2008 do ex-bilionário brasileiro Eike Batista por cerca de 5,5 bilhões de dólares. O projeto vai acabar custando quase 9 bilhões de dólares.

A entrega na China está em linha com um compromisso assumido pelo presidente-executivo da Anglo, Mark Cutifani, após uma revisão no ano passado. Se de um lado isso reflete a capacidade do executivo de honrar promessas, o momento da entrega não é o ideal.

Os preços do minério de ferro caíram cerca de 40 por cento este ano devido à maior oferta por parte das mineradoras Rio Tinto, BHP Billiton e Vale, em meio ao fraco crescimento da demanda.

"Minas-Rio é um legado de decisões anteriores de gestão, mas pelo menos agora ele está em linha com a última previsão de tempo e orçamento", disse o analista da Investec Marc Elliott. "É apenas triste que ele esteja vindo neste momento, e vai agravar a situação de excesso de oferta que está evoluindo rapidamente."

A Anglo disse que está esperando elevar a capacidade de produção no Minas-Rio para 26,5 milhões de toneladas por ano ao longo dos próximos 18 a 20 meses, mas vai precisar de várias licenças e renovações de permissões para entrar em modo totalmente operacional.

Cutifani está confiante que o complexo Minas-Rio será capaz de suportar as difíceis condições de mercado.

"Acreditamos que as perspectivas para o nosso produto premium, em especial, continuam a ser atraentes, apesar da fraqueza atual no preço do minério de ferro, e que a operação totalmente integrada de Minas-Rio --da mina ao porto-- nos permitirá manter a nossa posição de custo baixo de operação no longo prazo", disse Cutifani em um comunicado.

(Por Silvia Antonioli)