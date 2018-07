Anglo American procura vítimas de acidente no Amapá

Em nota divulgada por meio do site, a empresa afirmou que a equipe de mergulhadores deve avaliar as condições do local e definir os equipamentos a serem utilizados no trabalho em parceria com os bombeiros.

"A Anglo American lamenta profundamente pelo acidente e continua a trabalhar em parceria com as autoridades locais nas atividades de busca e na segurança da área impactada", informa a empresa. A companhia relatou, ainda, que "continua a oferecer apoio e atenção às famílias das vítimas e a seus empregados". Neste sábado (30), foram encontrados corpos de três vítimas do acidente, no Rio Amazonas, na localidade de Delta do Matapi.