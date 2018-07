Anglo amplia investimentos no Brasil

A mineradora Anglo American elevou em 40,7%, de US$ 2,7 bilhões para US$ 3,8 bilhões, sua previsão de investimento para a primeira fase de desenvolvimento do projeto de minério de ferro Minas-Rio. A mineradora também registrou um encargo contábil de US$ 1,5 bilhão relacionado ao sistema de minério de ferro Amapá.

A Anglo pagou US$ 6,65 bilhões à MMX, do empresário Eike Batista, pelo Minas-Rio, Amapá e ativos relacionados, em transações separadas, em 2008. A Anglo disse que a elevação do volume de investimento previsto reflete mudanças de planos para a mina, o sistema de transporte e o porto do projeto Minas-Rio, bem como movimentos da taxa de câmbio. O encargo do Amapá, por sua vez, resulta de dificuldades operacionais e atrasos nos aumentos da produção.

A empresa anunciou ontem que obteve lucro líquido de US$ 2,43 bilhões no ano passado, 53,4% menos que os US$ 5,22 bilhões de 2008. O lucro por ação caiu 51%, para US$ 0,214 centavos. O lucro com operações continuadas, no entanto, foi de US$ 2,14 por ação no ano passado, superando a previsão de US$ 1,99 por ação feita por analistas. A receita diminuiu 25,2%, de US$ 32,96 bilhões para US$ 24,64 bilhões.

Pelo segundo ano consecutivo, a mineradora não pagará dividendos, mas prometeu retomar os pagamentos ainda este ano. Um fator determinante para a não retomada dos dividendos foi a necessidade de fundos para pagar a construção de novas minas, como a do projeto Minas-Rio.

Duas rivais da Anglo, a Xstrata e a Rio Tinto, retomaram os pagamentos dos dividendos na semana passada, depois de tê-los suspendido por causa da crise. A presidente da Anglo, Cynthia Carroll, afirmou que as rivais também tiveram de levantar fundos no ano passado por meio de emissão de ações que diluíram posições de acionistas.

"Diferentemente de nossos semelhantes, nós não recorremos à emissão de ações. Estamos financiando projetos altamente atraentes, estamos mantendo nosso rating de crédito e reconstruindo nossa posição de capital", afirmou. "Mas a retomada do dividendo mais cedo possível continua sendo uma importante prioridade para o conselho."

Cynthia Carroll destacou o progresso do grupo no corte de custos e do tamanho da equipe e na venda de ativos. A Anglo já cortou US$ 1,6 bilhão dos US$ 2 bilhões em custos que pretende cortar até 2011, e diminuiu sua força de trabalho em 17%, ou 23,4 mil empregados.

A mineradora também conta com grandes projetos para aumentar sua produção de cobre em um terço, a de minério de ferro em 82% e a de níquel em mais de 100%. A Anglo espera investir, no total, US$ 6 bilhões este ano, ante US$ 4,61 bilhões em 2009.

PARCERIA

Cynthia Carroll afirmou ontem que a companhia ainda avalia a possibilidade de conseguir um parceiro para ajudar a financiar o projeto de minério de ferro Minas-Rio. "Esses são projetos muito, muito atraentes, e fomos procurados por uma série de parceiros de todo o mundo. Ainda não tomamos uma decisão, mas vamos continuar avaliando", afirmou a executiva, durante o anúncio dos resultados da companhia.

Em setembro de 2009, a Anglo American estimou que o projeto Minas-Rio poderá ter uma capacidade de produção de minério de ferro de 80 milhões de toneladas anuais em 2015. O projeto envolve um sistema de mineração que comporta mina, mineroduto de 525 quilômetros, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e porto.