Anglo prevê obter em breve licença para projeto de cobre no Peru A Anglo American espera obter "o mais rápido possível" as licenças necessárias para iniciar a construção de seu projeto de cobre Quellaveco de cerca de 3 bilhões de dólares no Peru, depois de superar a questão da disponibilidade hídrica, disse nesta segunda-feira o principal executivo da empresa no país.