Anglo produzirá 41 mil t de níquel em Barro Alto em 2013

Barro Alto, que consumiu investimentos de 1,9 bilhão de dólares e deverá elevar fortemente a produção global de níquel da companhia, atingirá plena capacidade de produção no final do segundo semestre de 2012, segundo o presidente da Unidade Níquel da Anglo American no Brasil, Walter De Simoni.

No momento, Barro Alto está produzindo cerca de 1.000 toneladas por mês, em estágio de ramp-up.

A Anglo American projeta que a mina terá uma produção média anual de 36 mil toneladas de níquel durante sua vida útil.

Simoni falou também sobre os estudos iniciais da companhia na área conhecida como Jacaré, no Pará. Estes estudos conceituais, apenas um primeiro estágio na avaliação do ativo, indicam um potencial de 80 mil toneladas por ano (40 mil toneladas de ferro-níquel e 40 mil de níquel metálico).

"Não sabemos ainda quando esse projeto vai sair", afirmou o executivo, acrescentando que a próxima etapa no local é a realização de um estudo chamado de "previabilidade", e finalmente uma análise da viabilidade comercial do projeto.

Simoni disse não haver previsão para finalização do estudo de "previabilidade".

Além da produção inicial em Barro Alto, a Anglo também produz 9 mil toneladas de níquel por ano no projeto Niquelândia, em Goiás.