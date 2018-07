Anglo registra aumento na produção de minério e cobre no 4otri

A platina foi outro segmento fraco para a mineração global, com a produção afetada por paradas de segurança na África do Sul.

"A principal tendência que se tem visto é um aumento na produção de minério de ferro -que é onde estão as margens- e eles (Anglo) estão seguindo isso", disse o analista Tim Dudley, da Collins Stewart.

"Outro ponto positivo foi carvão (metalúrgico) que também tem registrado fortes margens. Isso pode compensar a fraqueza da platina, que já era anunciada e esperada".

A produção de minério de ferro, uma das principais plataformas para a estratégia de crescimento da Anglo, aumentou 5 por cento, para 12,4 milhões de toneladas, uma vez que a mina de 1 bilhão de dólares Kolomela operou antes do prazo durante o quarto trimestre, e melhoras em uma mina no Amapá (Brasil) ajudaram a compensar o difícil trimestre em Sishen, na África do Sul.

A firmeza do minério de ferro também tem sido um destaque em outros pontos no último trimestre de 2011, com as mineradoras tirando vantagem de boas margens.

A BHP Billiton, maior mineradora global, disse que espera recorde na produção global de minério, minimizando os temores com a demanda chinesa.

Já o cobre, que responde por cerca de um terço do lucro, registrou produção de 170 mil toneladas, volume 10 por cento maior na comparação ano a ano e 22 por cento maior ante o terceiro trimestre, quando foi afetada por nevascas e baixa qualidade.

A mina de Los Bronces, no centro de uma disputa legal com a estatal chilena Codelco , ajudou nesta recuperação, e juntamente com melhor qualidade, ajudou a compensar as paradas na mina de Collahuasi.

A Anglo vem disputando com a chilena Codelco quanto a uma opção que permitiria à maior produtora de cobre do mundo adquirir uma fatia da Anglo em propriedades ao sul do Chile, incluindo Los Bronces, nas quais a mineradora já investiu 2,8 bilhões de dólares.

A produção de carvão metalúrgico, usado na siderurgia, subiu 4 por cento, para 4,1 milhões de toneladas no trimestre, apoiada nas operações australianas agora recuperadas após as inundações que atingiram o país no começo de 2011.

A produção de platina caiu 24 por cento na comparação ano a ano, para 6,5 milhões de quilates e 30 por cento menor ante o trimestre anterior.