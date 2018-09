AngloGold investirá US$250 mi/ano no Brasil até 2016 A mineradora sul-africana AngloGold Ashanti, terceira maior produtora de ouro do mundo, pretende investir 250 milhões de dólares anualmente no Brasil até 2016 para elevar a sua produção de ouro no país, informou o presidente-executivo da companhia, Mark Cutifani, nesta quarta-feira.