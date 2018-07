Angolano é preso com documentos falsos em São Paulo

De acordo com o delegado titular do 9º Distrito Policial, João Roberto de Lemos Barbassa, o criminoso dirigia uma caminhonete Ford Courier 2012. O veículo foi apreendido, mesmo apresentando documentação em dia, mas por estar licenciado no nome de uma outra pessoa. Dentro da caminhonete foram encontrados também cinco talões de cheque, cartões bancários, seis carteiras de trabalho, além de US$ 200 e um celular, todos os pertences estão em posse da polícia.

O delegado afirmou ainda que o angolano está registrado como estudante e não há informações se ele trabalhava ou exercia alguma profissão no País. Os documentos apreendidos foram encaminhados para perícia e o inquérito de investigação instaurado. O estrangeiro responde pelos crimes de falsificação de documento publico e uso de documento falso.

A Polícia Civil vai investigar se o homem chegou a cometer mais crimes e a prisão foi informada à Polícia Federal, que pode entrar em contato com a embaixada da Angola.