Angolano é preso por transporte de cocaína para facção

O estrangeiro, que está no Brasil desde 2009, era investigado havia 30 dias pela 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). "A droga é fornecida por uma facção que está investindo no tráfico internacional", explicou o delegado Marcio Martins Mathias.

Ntama foi preso ao sair de casa, na avenida João Batista de Oliveira. O angolano afirmou que seria responsável por engolir e transportar o entorpecente para a Europa. No local, também estavam guardadas tranças feitas de cabelos. "É uma nova tendência no transporte de drogas realizado por mulheres. A droga em colocada em tubos e depois dão forma a um penteado afro", explicou Martins Mathias.