Angra dos Reis discute despejo de esgoto na Lagoa

Por mês, chegam cerca de 80 navios à cidade. Teste feito em março constatou alto índice de coliformes fecais na praia. Em Búzios, determinação da Secretaria do Estado do Ambiente, Marinha e prefeitura limitou os pontos de fundeio de transatlânticos no mar da cidade. Até abril, apenas dois navios poderão fundear ao mesmo tempo.

No Brasil, há mais de 40 portos para escalas de cruzeiros. Apesar da média de crescimento anual de 22% nos últimos cinco anos, o mercado de cruzeiros marítimos terá aumento na oferta de leitos de apenas 1,6% na próxima temporada (2011/2012), que começa em outubro. O número é recorde, mas, para a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Abremar), representa um "sinal amarelo".

"O setor pisou no freio, não deu para avançar mais. Não há mais como crescer no Brasil", afirmou o vice-presidente da Abremar, André Pousada.

Na última temporada, 20 navios vieram ao País para cabotagem (navegação em portos do Brasil ou América do Sul por seis meses, em média). Foi a maior quantidade já recebida no Brasil, o que, segundo Pousada, deixou evidente a carência de infraestrutura. Nos próximos meses, virão 17 navios - 15% a menos.