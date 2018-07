Anhanguera: 3 veículos se chocam e deixam 6 pessoas mortas

Uma colisão envolvendo um Mondeo, um Gol e uma carreta, na noite deste domingo, 23, causou a morte de seis pessoas no Km 306 da Rodovia Anhanguera, na área urbana de Ribeirão Preto. De acordo com a concessionária Autovias, a pista, no sentido interior, foi interditada após o acidente, para que a perícia fosse realizada.

A Ecovias informou que no momento da colisão, perto das 18h20, chovia muito e o veículo Mondeo - que transitava no sentido interior -, perdeu o controle e bateu na traseira de um Gol. Após a batida, o Mondeo atravessou a pista para o sentido capital, bateu de frente com uma carreta que, por fim, passou por cima do automóvel, ocupado por seis pessoas. O gol, ocupado por cinco pessoas continuou na pista em que se encontrava na hora que foi atingido pelo Mondeo.

Os seis ocupantes do Mondeo, todos adultos, morreram na hora. Após ser atingida pelo Mondeo, a carreta atravessou o canteiro, indo parar no sentido oposto (a pista sentido interior) e causou a paralisação do tráfego. O Mondeo tem placa da cidade de Cravinhos, a 292 km de São Paulo, de acordo com a concessionária.

A Autovias informou que das cinco pessoas que estavam no Gol, com placa de Uberlândia (MG), quatro tiveram ferimentos leves e, após serem socorridas por equipes da concessionária, foram levadas para o Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto. A quinta pessoa dos Gol e o motorista da carreta, com placa de Ituverava, saíram ilesos do acidente.

A concessionária informou que até às 22h 40 o trânsito das duas vias, no sentido interior, continuavam interditadas. O tráfego foi deslocado para a pista da marginal da rodovia. A pista no sentido capital não chegou a ser interditada.