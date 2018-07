Anhanguera-Bandeirantes vai lenta de SP a Jundiaí O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela concessionária CCR AutoBan, está com tráfego intenso nas pistas que levam ao interior do estado. Na Anhanguera, há pontos de lentidão no quilômetro 18, em São Paulo, e no quilômetro 52, próximo a Jundiaí. Na Bandeirantes, a lentidão se concentra no quilômetro 14, em São Paulo, e no quilômetro 70, também próximo de Jundiaí, devido a um acidente.