Anhanguera, Dutra e Marginal Pinheiros têm bloqueios Dez categorias estão reunidas neste momento em uma manifestação em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O grupo pretende seguir para a Rodovia Presidente Dutra, que já tem interdições em São José dos Campos. Na Anhanguera, a pista expressa está com tráfego interrompido no sentido interior na altura do quilômetro 30, em Cajamar. Próximo a Jundiaí a rodovia está interditada nos dois sentidos.