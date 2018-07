Anhanguera e Bandeirantes apresentam lentidão As rodovias Anhanguera e Bandeirantes apresentam pontos de lentidão no início da tarde desta Sexta-feira Santa. Conforme os boletins recentes da concessionária AutoBan, o tráfego intenso no sentido do interior paulista é o fator responsável pela morosidade enfrentada pelos motoristas que deixam a cidade de São Paulo.