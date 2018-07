Anhembi quase pronto para a corrida

ESTADAO.COM.BR

As obras no circuito do Anhembi estão em ritmo acelerado para que tudo esteja pronto até sábado, quando os carros da Fórmula Indy vão para a pista para os treinos livres e de classificação. Ontem, operários espalhados pelo Sambódromo trabalhavam para terminar a montagem das grades de proteção, fazer a limpeza da pista, finalizar a construção das arquibancadas e deixar o asfalto em boas condições.

O asfalto, aliás, é a questão que requer mais cuidado. O objetivo é que hoje esteja pronto o recapeamento da entrada do S do Samba, na saída do Sambódromo para a Avenida Olavo Fontoura - que será a Reta de Marte -, e no trecho seguinte, que leva à Marginal Tietê, passando entre o Clube Espéria e o Pavilhão de Exposições. Esse recapeamento tem como intenção tornar a pista a mais plana possível. Porém, ainda existe uma preocupação velada dos pilotos quanto às ondulações.

Quase tudo estará finalizado hoje, já que amanhã acontece a vistoria final com o prefeito Gilberto Kassab, a equipe da Indy Racing League e um representante da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Para garantir a segurança, serão utilizados 11 mil pneus como barreiras, junto com 8,37 km de grades e 5.450 hastes, colocadas em barreiras de cimento, nos 4.180 metros do circuito.

Com exceção dos brasileiros - Bia Figueiredo (Dreyer & Reinbold), Hélio Castroneves (Penske, uma das favoritas), Mário Romancini (Conquest), Raphael Matos (Luczo-Dragon), Tony Kanaan (Andretti) e Vitor Meira (AJ Foyt) -, que já estão na capital, todos chegam amanhã.

Os carros e equipamentos estão guardados no Pavilhão de Exposições sob forte segurança. A região dos boxes, localizada na área do estacionamento do Anhembi, também está em fase final de montagem. Como a estrutura é provisória, serão usadas tendas, como acontece nos EUA. A previsão (até ontem) é de tempo estável, com sol e algumas nuvens, e temperatura alta, em torno de 28ºC.

Ainda existem ingressos à venda, segundo a organização da prova. Os locais estão em: www.estadao.com.br/velocidade.

PROGRAMAÇÃO

Treinos livres: serão dois no sábado, das 9 horas às 10h15 e das 12h30 às 13h30.

Treino classificatório: no sábado, das 15 horas às 17h30.

Warmup (último treino livre): domingo, das 9 horas às 9h30

Corrida: domingo, às 13 horas