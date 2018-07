Anima Educação anuncia fusão com operações da Whitney no Brasil A Anima Educação informou nesta sexta-feira que celebrou contrato de investimento para unir suas operações com as da Whitney University System no Brasil, pelo qual incorporará à sua rede a Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio de Janeiro, e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador.