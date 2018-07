Animado com pesquisas, PSDB não tem consenso sobre Marina se não for ao 2º turno

Há na cúpula do partido aqueles que veem vantagens num acordo formal com Marina, inclusive com compromisso de integrar um futuro governo, e outros que ainda guardam mágoas da postura de Marina na eleição de 2010, quando se negou a apoiar o então candidato tucano à Presidência José Serra, disse à Reuters uma fonte da campanha do PSDB nesta segunda-feira.

O argumento daqueles que defendem um acordo formal com o PSB, incluindo a participação no governo, é que na eleição de 2018 o PSDB poderia se tornar um herdeiro natural para indicar um sucessor, contou a fonte sob condição de anonimato. Marina tem dito que não buscará a reeleição, caso vença em outubro.

Os tucanos que defendem o apoio lembram que algo semelhante ocorreu no governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência depois do impeachment de Fernando Collor de Mello. Os tucanos apoiaram Itamar e depois lançaram com seu apoio Fernando Henrique Cardoso, colocando os tucanos oito anos na Presidência da República.

Já os que são contra o acordo com Marina lembram magoados da sua posição no segundo turno em 2010, quando não apoiou Serra contra a hoje presidente Dilma Rousseff (PT), o que teria sido, na avaliação dos tucanos, fundamental para uma eventual vitória.

Talvez mais importante, essa ala também aposta que o governo de Marina será um fracasso e o PSDB não deveria se associar ao PSB, porque correria o risco de ser visto como parte de um governo mal avaliado.

A fonte disse que Aécio não analisa esse cenário e está completamente focado na reta final da campanha e acredita que irá para o segundo turno.

Mas há, segundo essa fonte, um argumento que pode fazer o partido vencer as divisões para apoiar Marina: a chance histórica de tirar o PT do poder. Isso convenceria inclusive Aécio a apoiar Marina, apesar de ele já ter dito que o PSDB irá para a oposição caso a candidata do PSB se torne presidente.

AMBIENTE OTIMISTA

O ambiente na campanha tucana nos últimos dias voltou a ser de otimismo com a queda contínua de Marina nas pesquisas, depois de passar por períodos de grande desânimo após a morte do ex-candidato à Presidência pelo PSB, Eduardo Campos, num acidente aéreo em agosto.

A entrada de Marina na disputa fez as intenções de voto de Aécio nas pesquisas despencarem de 22-23 por cento para 14-15 por cento. Agora, na reta final e após a candidata do PSB cair nas pesquisas depois da forte campanha negativa de Aécio e de Dilma, que concorre à reeleição pelo PT, os tucanos veem a possibilidade de virar o jogo.

Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e feita pelo instituto MDA mostrou nova variação negativa de Marina e positiva de Aécio e Dilma.

Pelos dados do levantamento, Dilma teria 40,4 por cento das intenções de voto, contra 25,2 por cento de Marina e 19,8 por cento de Aécio.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)