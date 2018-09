Animador de festa é preso no Rio acusado de pedofilia A Polícia Civil prendeu hoje no Rio um animador de festas acusado de abusar sexualmente por cinco anos de uma adolescente de 17 anos. Roger Peixoto Lucas, de 40 anos, foi preso em seu apartamento na zona norte do Rio. Ele negou todas as acusações, mas foi autuado por estupro e pode ser condenado a 30 anos de prisão. A adolescente disse aos policiais que resolveu denunciar Lucas ao descobrir que ele tentava aliciar a irmã dela de 12 anos. A polícia suspeita que o acusado também abusou de outras crianças, entre elas uma paciente do Instituto Nacional do Câncer (Inca), onde ele trabalhou como animador.