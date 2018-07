Animais de Galápagos migram para o Peru Em decorrência do aquecimento dos mares, lobos-marinhos das Ilhas Galápagos estabeleceram uma colônia na costa do Peru, a 1.500 km de seu hábitat usual, informam ontem cientistas. "Os animais ampliaram sua área e descobriram um novo hábitat", afirmou Carlos Yaipen-Llanos, biólogo marinho do centro de pesquisas peruano Orca.