Animais de zôo ganham presentes de Natal

No zoológico Taronga Park, na Austrália, o natal chegou mais cedo este ano. Alguns dos moradores mais famosos do lugar tiveram uma surpresa ao acordar. Os leões ficaram empolgados com os embrulhos. Uma das leoas não queria tirar a cabeça de dentro de uma caixa. Segundo os tratadores do zoológico, não era por vergonha das câmeras, mas por curiosidade e por fome, já que os presentes eram todos comestíveis. Os suricatas se divertiram com os presentes. Mesmo um que ficou preso dentro de uma caixa e precisou de ajuda dos funcionários para conseguir sair dela. A macaca Mary, de 50 anos de idade, ficou um pouco desconfiada, mas acabou aceitando os agrados. De volta a sua árvore favorita, ela pode saborear os presentes de Natal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.