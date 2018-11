Animais de zoológico em Niterói-RJ são transferidos

De acordo com o Ibama, a maioria dos recintos são inadequados, pequenos e oferecem condições que põem em risco a saúde dos animais. Na última vistoria, em 2010, foram encontrados gatos em vários pontos do zoológico. Para o Ibama, a exposição a animais domésticos é prejudicial para as espécies selvagens, devido ao risco de transmissão de doenças.

Na terça-feira, a ZooNit informou que entrou na Justiça com um pedido de anulação do TAC, baseado na "ausência de requisitos específicos sobre a execução e cumprimento das determinações, além do detalhamento de cobranças a respeito das medidas exigidas". A solução para o problema, segundo a ZooNit, seria a elaboração de um novo termo.

O Ibama informou que vem realizando a transferência de animais há alguns dias para zoológicos da capital fluminense, Volta Redonda e até Brasília. Por enquanto, não há um balanço de quantos estão sendo removidos hoje.

Salgadinhos

A partir de 1º de junho, será proibida a venda de salgadinhos industrializados no Jardim Zoológico de Belo Horizonte (MG). A medida foi adotada para preservar a saúde dos 2,3 mil animais abrigados no local. O espaço deve receber uma média de 125 mil visitantes por mês este ano.

Segundo a Fundação Zoo-Botânica, apesar dos vários alertas espalhados na área para que as pessoas não deem alimentos aos animais, alguns visitantes ainda insistem nesta atitude. De acordo com a veterinária Maria Elvira Loyola, o aumento na frequência agrava o problema, porque é normal que os visitantes "gostem de ver os animais comendo". Além de problemas como hipertensão e obesidade, os animais também correm risco de problemas gástricos e intestinais, já que comem também as embalagens dos produtos.